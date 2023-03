Ex-diretor do Bayern confirma que tentou Alonso para adjunto: "Quando és um tipo bom"

Atual técnico do Bayer Leverkusen defronta antigo clube neste fim de semana. Karl-Heinz Rummenigge deixou muitos elogios

Atual técnico do Leverkusen, Xabi Alonso já foi alvo do interesse do Bayern de Munique, equipa que representou como jogador, para o lugar de adjunto. A confirmação foi feita por Karl-Heinz Rummenigge, ex-diretor do clube bávaro, que deixou muitos elogios ao antigo médio.

"Xabi Alonso? Tentámos trazê-lo para o Bayern como treinador adjunto. Penso que foi com Niko Kovac. Quando és incrivelmente bem-sucedido em todo o lado, no Liverpool, no Real Madrid, no Bayern, na seleção. Quando és um tipo tão bom, tão disciplinado e empático, seria espantoso não teres sucesso como treinador", explicou Rummenigge.

Atualmente no Leverkusen, Xabi Alonso defronta o Bayern de Munique neste domingo, a partir das 16h30, em partida referente à 25ª jornada da Bundesliga.