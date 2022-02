Ramón Morales, capitão e médio do Chivas em 2005, recordou um violento jogo em casa do Boca Juniors.

Em 2005, na Taça Libertadores, o Boca Juniors-Chivas foi bastante violento. Ramón Morales, ex-futebolista da equipa mexicana, recordou esse dia e o único jogo em que teve realmente medo.

"No futebol só tive medo por uma vez. Foi quando fomos jogar ao Boca Juniors, aí queriam matar-nos. Os adeptos estavam a atirar pedras para o relvado - uma delas acertou no nosso guarda-redes - e eu disse ao árbitro que tinha de terminar o jogo, que era um perigo e não havia garantias de segurança. Ele disse-me: 'Capitão, se terminar o jogo agora, matam-me a mim e a ti. Portanto, vamos jogar'. Foi a única vez em que tive medo", contou no podcast Trasmutando.