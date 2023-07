Ex-Botafogo e São Paulo detido no Brasil após esfaquear o irmão

Régis Souza, lateral direito de 34 anos, foi apanhado em flagrante delito.

Régis Souza, lateral direito que passou por clubes como o Botafogo e o São Paulo na carreira, foi detido na manhã de quarta-feira em Corrente, no Brasil, após ter ferido o irmão Rafael com golpes de faca, na sequência de uma discussão.

O lateral direito, de 34 anos, foi apanhado em flagrante delito, após as autoridades terem encontrado a vítima no local do crime com um golpe no abdómen, junto de Régis, que estava caído no chão e presumivelmente embriagado.

O irmão do jogador foi transportado para o hospital e, posteriormente, para a esquadra, com vista à prestação de depoimentos. Já Régis mantém-se detido, não se sabendo se será posto em liberdade ou se ficará preso preventivamente.

Régis tem um longo historial de problemas com a justiça, tendo sido detido em 2018, pouco tempo depois de rescindir com o São Pualo, por tentar invadir propriedade privada, sendo acusado do mesmo crime no ano seguinte. Pouco tempo depois, foi novamente detido, dessa vez por resistência à prisão, posse de estupefacientes e conduzir sob a influência de álcool.

No plano desportivo, Régis conta com uma carreira totalmente passada no Brasil, destacando-se passagens pelo São Paulo, CSA, São Bento, Botafogo, Chapecoense, Ponte Preta e Bahia. Em 2023, somou dez jogos pelo São Caetano, no campeonato paulista.