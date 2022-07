Ex-Boavista renova com o Troyes e Savinho é cedido

Adel Rami de 36 anos, fica no plantel do emblema francês, ao contrário de Savinho.

Vindo do Boavista no último verão, Adel Rami convenceu os responsáveis do Troyes a renovar-lhe o contrato até 2023, após uma época onde marcou três golos em 18 jogos. O central francês, de 36 anos, fica no plantel ao contrário de Savinho.

Contratado ao Atlético Mineiro por intermédio do City Group, do qual o Troyes faz parte, o avançado, de 18 anos, foi cedido ao PSV.