Ex-Boavista escapa a castigo oferecendo-se para campanha contra o "bullying" escolar

Adil Rami com a braçadeira de capitão do Troyes

Adil Rami, antigo campeão do mundo pela França, em 2018, que passou pelo Boavista, fez gesto para os ultras do clube após uma discussão

Adil Rami, antigo jogador do Boavista e campeão do mundo pela França em 2018, vai participar numa campanha contra o assédio escolar, mais conhecido como "bullying", uma iniciativa do próprio jogador para escapar a um castigo no Troyes.

O veterano defesa desentendeu-se com os ultras do clube que o insultaram já depois do jogo com o Nice e no altercado fez um gesto com o braço, além de quase chegar a vias de facto com alguns adeptos, levando a um inquérito do clube, que ouviu as duas partes.

Tudo ficou resolvido com a proposta do atleta: participar numa campanha de sensibilização contra o bullying escolar, oferecer o seu bónus à associação Mission Locale de Troyes e fazer um gesto para com os adeptos.

