Ex-Boavista apertado por adeptos na noite: Santos reage com mão dura

Nathan Santos, lateral-direito que esteve dois anos no Bessa, está em maus lençóis. Foi afastado e colocado no mercado, com outro colega, também apanhado na festa às cinco da manhã. Veja os vídeos

Nathan Santos, ex-Boavista, e Lucas Pires, foram apanhados na noite no Brasil e o Santos não perdoou, multando a dupla em 50% do vencimento, afastando-os do plantel e colocando-os no mercado.

O Santos está em lugares de descida, não ganha há dez jogos, acaba de mudar de treinador (foi nomeado Paulo Turra há dias) e treinou esta manhã, horas depois do incidente.

Os dois jogadores foram reconhecidos por adeptos, que os apertaram já no estacionamento de um local noturno. Estavam com várias mulheres e tiveram de ser ajudados por seguranças do local para ir embora. Nas imagens que circulam vê-se a dupla ser apertada por ultras da Torcida Jovem.

Segundo relatos, o incidente foi às cinco da manhã e também lá estava outro jogador, Ângelo, promissor atacante de 18 anos, que teria saído pouco antes.

Torcida Jovem pegou o Nathan e o Lucas Pires na balada.

Apavorou os 2. pic.twitter.com/MSfTNO0WMn - Edinaldo_Silva (@Edinald77430623) June 27, 2023