Ex-Benfica Zé Gomes vai jogar na terceira divisão de Itália

Depois de um ano na Bulgária, Zé Gomes muda-se para Itália.

O avançado Zé Gomes, formado no Benfica, é reforço do Seregno, equipa que milita na terceira divisão de Itália. O luso-guineense, de 22 anos, passou o último ano no Cherm More, da Bulgária, e agora assinou até junho de 2023, com outra época de opção.

Em 2017, estreou-se pela equipa A das águias - fez cinco jogos - e depois esteve mais duas épocas entre os sub-23 e os bês. Em 2019, mudou-se para o Portimonense e, depois, para os polacos do Lechia Gdansk. Voltou ainda ao Benfica na temporada 2020/21 e no ano passado seguiu para a Bulgária.