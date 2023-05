Ex-Benfica visado em Itália: "Quando vêm ao teu gabinete pedir desculpa..."

Luka Jovic, antigo avançado do Benfica, e Aleksa Terzic questionaram as opções de Vicenzo Italiano, técnico da Fiorentina. Duo já pediu desculpas e assunto está encerrado

É um dos assuntos do momento na Fiorentina. Luka Jovic, antigo avançado do Benfica, e o compatriota Aleksa Terzic criticaram nas redes sociais as opções do treinador, depois da primeira mão da meia-final da Conference League, diante do Basileia, que a equipa de Florença perdeu, por 1-2.

A dupla partilhou nas suas redes sociais uma mensagem de adeptos que criticavam as opções de Vicenzo Italiano. "Desastre tático" e "continuas a perder" eram algumas das palavras dirigidas ao técnico, que, ainda assim, deu o assunto como encerrado.

"Quando vêm ao teu gabinete pedir desculpa e se mostram arrependidos pelo que aconteceu, não podes não perdoar. Eles sabem que desrespeitaram toda a gente, mas arrependeram-se e o assunto está encerrado. Nestes 20 dias, temos de estar todos unidos", explicou Italiano, no final do encontro com a Udinese.

Luka Jovic leva 11 golos em 45 partidas com a camisola da Fiorentina, equipa que o contratou ao Real Madrid no início da temporada.