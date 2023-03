Ex-Benfica substituído após 15 minutos: "Não consigo fazer dele jogador"

Treinador do Torino não esteve para meias medidas no dérbi de Turim, que terminou com uma vitória da Juventus por 4-2, arrasando Nemanja Radonjic após o final do jogo.

A Juventus venceu esta terça-feira em casa por 4-2 no dérbi de Turim, diante do Torino, em jogo da 24.ª jornada da Serie A.

Nemanja Radonjic, extremo sérvio que foi emprestado pelo Marselha ao Benfica na época passada, foi lançado na formação forasteira aos 59 minutos, sendo substituído após apenas 15 minutos, já depois de a "Vecchia Signora" ter carimbado a reviravolta no marcador, confrontando inclusive o treinador.

Após a partida, Ivan Juric arrasou completamente Radonjic, que também se encontra cedido aos italianos pelo Marselha, mas com uma opção de compra que já foi acionada automaticamente. No entanto, pelas palavras do técnico, o futuro do jogador não deverá passar por Turim...

"Eu tenho dificuldade em entender estas coisas. Aos meus olhos, ele não tem respeito por este desporto. Ele não cumpre o que lhe é pedido, entra em campo e faz imediatamente o contrário. Este rapaz é talentoso e eu tenho tentado fazer dele jogador nos últimos seis meses, mas não consigo", lamentou.

"Radonjic teve uma semana espetacular nos treinos e todos pensámos que ele iria fazer a diferença, é por isso que nos sentimos desiludidos. Eu penso que ele nem entende o que fez de mal. Não acho que seja por mal, mas às vezes tens jogadores que são sempre focados nos detalhes e outros que não veem isso como importante", completou Juric.

Na presente temporada, Radonjic, de 27 anos, soma quatro golos e duas assistências em 23 partidas disputadas pelo Torino, que caiu para o nono lugar da Serie A, com 31 pontos.

Veja o momento em que Radonjic é substituído e confronta o treinador: