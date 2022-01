Ex-Benfica rescinde com o Atlético de Madrid e vai jogar na Eslováquia

Saponjic estava ligado ao Atlético de Madrid desde 2019, mas fez apenas cinco jogos até então. Desvinculou-se neste mercado e vai jogar pelo Slovan Bratislava.

Ivan Saponjic e o Atlético de Madrid chegaram a acordo para a rescisão do contrato que unia as duas partes desde julho de 2019. O avançado sérvio, de 24 anos, vai jogar no Slovan Bratislava, da Eslováquia.

Pelos colchoneros, de 2019/20 até agora, o ex-Benfica fez apenas cinco jogos. Pelo meio cumpriu meia época no Cádiz, por emprésitmo, e marcou um golo em nove partidas.

Saponjic jogou durante três anos no Benfica, mas nunca se estreou pela equipa principal.