Ex-Benfica precisou de três operações por causa de uma aliança

O defesa Ronaldo, que jogou nos encarnados de 1996 a 2001, fez a revelação ao Globoesporte

Uma aliança quase afastava o defesa Ronaldo, ex-Benfica, de fora dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996.

Em entrevista ao Globoesporte, o antigo defesa dos encarnados contou como uma aliança que ficou presa na rede de uma baliza, num treino, fez com que precisasse de três operações.

"Eu era novo e noivo. Estávamos a fazer um treino de recreação na Vila Olímpica antes de uma partida. Percebi que a rede estava a cair, daí saltei e fiquei pendurado. O Hugo, guarda-redes na época, segurou-me. Quando saí, vi que a pele do dedo se tinha rasgado toda. Fui para o hospital, foram quinze dias... três cirurgias... Fui convocado para seleção dentro do hospital. Ficaram as cicatrizes. Um momento de distração no treino ocasionou isso e ficou registado. Todos me perguntam sobre este episódio e segue aqui o dedo torto", gracejou.

Nos Jogos, foi titular ao lado de Aldair no eixo da defesa. Mas depois nunca deu o salto para a seleção principal e "responsabiliza" a ida para o Benfica por isso: "Preferia ter ficado mais tempo no Atlético Mineiro. Em termos de projeção na seleção brasileira prejudicou-me muito a ida para Portugal. O futebol português não tinha uma visibilidade igual é hoje. Com isso, perdi espaço na seleção."