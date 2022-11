Ex-Benfica "podia ter sido dos melhores do mundo": "Se o tivesse conhecido com 18 anos..."

Rodrigo com a camisola do Leeds

Treinador do Leeds falou sobre Rodrigo, avançado espanhol que brilhou no futebol português.

Rodrigo Moreno representa atualmente o Leeds, num percurso onde se incluem passagens por Valência, Benfica e Bolton, após a formação concluída no Real Madrid. Jesse Marsch, treinador do clube inglês, falou ao The Athletic sobre o avançado espanhol e lamenta não ter trabalhado com ele há uns anos atrás.

"Tem 31 anos e tive, inclusive, uma conversa com ele na qual lhe disse ser uma pena não o ter conhecido quando ele tinha 18 anos. Podia ter ajudado para que se tornasse um dos melhores jogadores do mundo. Acredito nisso de verdade", afirmou.

Rodrigo deixou o clube merengue em 2010/11, então contratado pelo Benfica, que o cedeu ao Bolton, de Inglaterra. Foi uma das figuras do clube da Luz nas três temporadas seguintes, antes de voltar a Espanha, para vestir a camisola do Valência. Esta época leva nove golos e uma assistência em 14 jogos pelo Leeds.