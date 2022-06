Ex-Benfica Pedrinho com futuro por resolver: "Na Europa ou no Brasil, só quero jogar"

O campeonato na Ucrânia parou devido ao inverno, depois seguiu-se a guerra, e Pedrinho está sem competir há seis meses. O avançado do Shakhtar Donetsk está a treinar com o plantel do CSA.

Pedrinho, avançado que pertence ao Shakhtar Donetsk, está a treinar em Maceió, com o plantel do CSA. Enquanto aguarda uma decisão sobre o futuro - devido à guerra na Ucrânia, o brasileiro está sem competir -, o ex-Benfica vai mantendo a forma no clube da segunda divisão do Brasil e diz que não quer tomar uma "decisão precipitada".

"No momento em que aconteceu a guerra, foi final de temporada da Europa e já início do Brasileirão. Aconteceu muito rapidamente e o tempo foi curto. Por isso, resolvi sentar com o meu empresário, ver o que pode acontecer. Agora é esperar, porque não podemos tomar uma decisão precipitada. Estou com a cabeça tranquila, onde quer que eu vá, só quero jogar futebol, seja na Europa ou aqui no Brasil. Todo o jogador sonha, ainda mais sendo novo, em estar na Europa, mas não teria problema algum de estar no Brasil", revelou Pedrinho, em declarações à TV Gazeta.

O extremo, de 24 anos, adianta que a prioridade no Brasil é o Corinthians, a quem "é grato". O Timão é o clube onde Pedrinho se formou e jogou os primeiros anos enquanto profissional.