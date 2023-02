Ex-Benfica não convence em Itália: "o pior jogador da Fiorentina"

Luka Jovic foi contratado para substituir compatriota Vlahovic, mas o rendimento não está a ser o esperado

Luka Jovic não está a convencer com a camisola da Fiorentina. O avançado sérvio, que passou pelo Benfica entre 2015 e 2017, chegou a Florença para substituir Vlahovic, mas o rendimento não está a convencer.

O jornal AS escreve mesmo que o dianteiro é o "pior jogador da Fiorentina". O título é baseado numa empresa de tratamento de dados, que revelou Jovic como o jogador de todo o plantel que menos gera para a equipa com as suas ações.

Segundo a Olocip, a mesma empresa já referida, o valor de mercado do jogador passou de 55 milhões, em 2019, quando brilhou no Eintracht Frankfurt, para os atuais 13.

Luka Jovic, de 25 anos, tem contrato com a Fiorentina até 2024. Leva oito golos em 29 partidas com o adversário do Braga na Conference League.