Ex-Benfica meteu-se em problemas: "Quando um jogador comete um erro..."

Djuricic, médio do Sassulo, foi afastado do jogo com a Atalanta.

Roberto De Zerbi castigou Filip Djuricic e explicou a ausência do antigo médio do Benfica frente à Atalanta. "Djuricic teve uma atitude errada comigo antes do jogo. As regras têm de ser respeitadas. Já pediu desculpa e quis jogar, porque é um dos habituais titulares, mas quando um jogador comete um erro o treinador tem de intervir, tal como faria com o próprio filho", atirou De Zerbi.

Djuricic, sérvio de 28 anos, cumpre a terceira temporada no Sassuolo, onde fez até ao momento 11 jogos esta temporada, com três golos marcados. Chegou ao Benfica em 2013/14, mas não se conseguiu impor, apesar das 22 partidas (e dois golos) efetuadas nessa campanha.