Ex-Benfica Marçal revela que foi convidado para esquema de apostas desportivas

Numa altura em que rebentou um escândalo de apostas ilegais e manipulação de jogos no Brasileirão, o jogador do Botafogo diz que também foi abordado por apostadores.

O futebol brasileiro atravessa uma grave crise por estes dias, depois de se descobrir um caso das apostas ilegais e manipulação de jogos com vários jogadores de clubes da primeira divisão a estarem implicados. E Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, revelou que também foi aliciado, mas não aceitou entrar no esquema.

No final do jogo frente ao Corinthians, que a equipa de Luís Castro venceu por 3-0, o ex-Nacional e Benfica explica a situação pela qual passou e pediu um "campeonato limpo".

"No meu caso, aconteceu no ano passado contra o Flamengo, quando levei cartão amarelo por reclamar [de um lance]. Depois recebi uma mensagem no Instagram que dizia: 'A levar cartão amarelo por reclamar? Mais vale ganhar dinheiro com isso...'. Dei uma resposta que não pode passar na televisão. Que as pessoas possam responder à altura e mostrar [as provas] à polícia. Se [um apostador] faz um convite e o jogador diz que não, com certeza que ele vai à procura de outro jogador. E talvez esse outro diga que sim, seja por uma situação má no clube ou por problemas financeiros. Que esses jogadores que foram apanhados sirvam de lição e que possamos ter um campeonato limpo", afirmou.

"Sabemos que ser jogador de futebol é muito difícil. Vocês sabem o quão difícil é chegar a profissional, a uma equipa grande, ao Brasileirão. E depois de toda a luta, acho ridículo manchar isso por causa de um esquema...", acrescentou o jogador brasileiro.