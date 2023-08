Ex-Benfica marca hat-trick em 64 minutos na Liga Conferência

Franculino Djú, avançado guineense que trocou o Benfica pelo Midtjylland neste mercado, foi a grande figura da vitória dos dinamarqueses frente ao Omonia (5-1).

O Midtjylland goleou esta quinta-feira em casa o Omonia, do Chipre, por 5-1, garantindo a passagem ao play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência, num jogo em que Franculino Djú marcou um hat-trick em 64 minutos.

O avançado guineense, de 19 anos, trocou o Benfica pelos dinamarqueses neste verão e marcou o segundo, terceiro e quarto golo do Midtjylland (43', 45+2' e 64'), com Gue-Sung Cho (27', de penálti) e Armin Gigovic (80') a terem apontado os restantes golos da equipa, contra apenas um de Andronikos Kakoullis (31').

Refira-se que o Omonia venceu a primeira mão por 1-0, no Chipre, e ficou reduzido a dez unidades aos 31 minutos do segundo jogo, devido à expulsão de Ioannis Kousoulos. No agregado, os nórdicos ficaram com uma vantagem de 5-2.

Franculino já se havia estreado a marcar pelo Midtjylland na primeira jornada do campeonato dinamarquês, apontando o golo da vitória frente ao Vejle (2-1).