Ex-Benfica marca golo da vitória do Flamengo sobre o campeão brasileiro

Everton Cebolinha, antigo extremo das águias, marcou o golo solitário da vitória do Flamengo na receção ao Atlético Mineiro.

O Flamengo venceu na madrugada deste domingo por 1-0 na receção ao Atlético Mineiro, num jogo da 32.ª jornada do Brasileirão em que Everton Cebolinha esteve em destaque.

O antigo extremo das águias, que voltou para o Brasil no verão, a troco de 13,5 milhões de euros, apontou o único golo da partida, aos 38 minutos, sendo decisivo para o triunfo do Flamengo, que ascendeu provisoriamente ao terceiro lugar do Brasileirão, com 55 pontos.

Já o Atlético Mineiro, vencedor da edição passada do campeonato brasileiro, segue no sétimo posto, com 47.

Assista ao golo de Cebolinha:

Bolão do Fabrício Bruno, Guga bobeia e Éverton Cebolinha abre o placar: Flamengo 1x0 Atlético-MG pic.twitter.com/rRsweNssXK - Goleada Info (@goleada_info) October 16, 2022

