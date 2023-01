Ex-Benfica Lindelof é alvo do Inter, após nega por Tiago Djaló

Skriniar está de saída para o PSG e o Inter tenta uma solução o lugar. Lindelof interessa.

Titular indiscutível na defesa do Inter, Skriniar está de malas aviadas para o PSG. De acordo com a Imprensa francesa, os nerazzurri aceitaram uma proposta de 20 M€, mais bónus, pelo central que terminava contrato no final da época e o negócio pode ser oficializado já este domingo.

Ontem, o internacional eslovaco não fez parte dos eleitos para a Cremonese por ter sido expulso na derrota frente ao Empoli, que deve ter marcado a sua despedida do rival do FC Porto na Champions.

Assim sendo, os italianos estão à procura de um substituto e Victor Lindelof, do Manchester United, é opção. Mas os red devils não estarão interessados em perder o jogador, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

O interesse no sueco ex-Benfica terá surgido depois de o Lille negar a saída do português Tiago Djaló.