Ex-Benfica foi plano de última hora para o Barcelona, mas fracassou

Rodrigo Moreno ainda terá siso equacionado pelo Barcelona depois da saída de Antoine Griezmann para o Atlético de Madrid.

Antoine Griezmann protagonizou uma das transferências mais surpreendentes do mercado de verão, deixando o Barcelona para regressar ao Atlético de Madrid no último dia da janela de transferências.

A saída deixou o emblema blaugrana num verdadeiro aperto e, segundo o "The Athletic", a considerar o ex-Benfica Rodrigo Moreno como solução de última hora. No entanto, o plano foi condenado ao fracasso, mantendo-se o avançado nos ingleses do Leeds e com o Barça a acabar por contratar Luuk de Jong ao Sevilha.

O Barcelona terá tentado o empréstimo do espanhol, mas nem o jogador desejava mudar de clube nem o clube inglês tinha intenção de deixá-lo sair.

"A natureza do interesse, entre outras razões, fazia com que as conversações não dessem frutos. Rodrigo já havia deixado claro ao Leeds que estava pronto para uma segunda temporada em Inglaterra e Marcelo Bielsa também se comprometeu em mantê-lo. A história morreu antes de ser colocada em marcha", escreve o "The Athletic".