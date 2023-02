Ex-Benfica foi operado e vai parar por dois meses no Leeds

Redação com Lusa

Rodrigo Moreno foi operado a um tornozelo e desfalca Leeds por dois meses.

Rodrigo Moreno, do Leeds, foi operado a um tornozelo, após a lesão sofrida no encontro da Taça de Inglaterra e só deverá regressar aos relvados no final de março, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga inglesa.

"Rodrigo enfrenta dois meses de paragem após uma lesão no tornozelo sofrida na partida da FA Cup no último sábado, contra o Accrington Stanley [vitória por 3-1]. A equipa médica está confiante de que Rodrigo voltará a jogar no final de março", escreveram os peacocks, em comunicado.

O atual 15.º colocado da Premier League acrescentou que o antigo jogador do Benfica, de 31 anos, "sofreu lesões ósseas e ligamentares na sequência de uma entrada [de um adversário] e foi submetido a uma pequena cirurgia".

Na presente temporada, o internacional espanhol, em 27 ocasiões, soma 12 golos em 22 jogos oficiais, incluindo 10 na Premier League, sendo o quinto melhor marcador da prova.