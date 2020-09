Ex-Benfica em apuros no Manchester United: até já lhe apontam substituto

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Exibição de Lindelof frente ao Crystal Palace terá sido a "gota de água" aos olhos dos responsáveis do clube.

Não está fácil a vida de Victor Lindelof no Manchester United: a derrota frente ao Crystal Palace (3-1), na ronda de abertura da Premier League 2020/21, ficou marcada por uma exibição abaixo da média do defesa sueco, que, segundo a imprensa britânica, terá sido vista como "a gota de água" pelos responsáveis dos "red devils".

Assim sendo, de acordo com o diário francês L'Équipe, o United já está à procura de um substituto direto para o ex-Benfica, que possa entrar de caras no onze de Solskjaer para fazer dupla com o capitão Harry Maguire.

O alvo identificado pelo emblema de Old Trafford, onde atuam os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, será Benoit Badiashile, jovem central - tem apenas 19 anos - que se afirmou como titular no Mónaco. Aliás, o United já terá avançado com 25 milhões de euros numa ocasião anterior, mas os monegascos rejeitaram a oferta. O Leverkusen também está na corrida pelo francês, que mede 1,92 metros.

Lindelof, de 26 anos, cumpre a quarta época em Manchester. Em 2017, o Benfica encaixou 35 milhões de euros com a venda do defensor.