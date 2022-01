Ex-Benfica e V. Guimarães luta contra depressão: "Entrei em desespero"

Em 2021, Guillermo Celis deixou o Tolima devido a uma depressão. O futebolista que jogou em Portugal fala do momento difícil que atravessa.

Guillermo Celis, jogador que passou pelo Benfica e pelo V. Guimarães, está a atravessar um momento difícil. O colombiano, de 28 anos, sofre de uma depressão e deixou o futebol.

"Tudo tem sido muito difícil. Tomei a decisão de sair, porque não me sentia bem mentalmente, a ajudar a equipa. Ouvia coisas sobre a depressão, mas, na verdade, quando acontece contigo tu não conheces realmente as coisas. Tem sido muito difícil ter de tomar remédios todos os dias, estar a sentir coisas estranhas no teu corpo, sensações de sair a correr, porque é simplesmente isso: desespero, ansiedade, os dias a passar e tu não encontras uma saída para as coisas. É triste que algo que eu amo como o futebol me tenha levado a isso", contou o médio que representava o Tolima, clube da Colômbia, numa conversa com o jornalista Juan Felipe Cadavid.

"Aconteceram muitas coisas desde a minha chegada ao Tolima. Neste último semestre que passou sentia-me em pleno desde a pré-temporada, creio que o demonstrei quando pude jogar. Depois, sentia que não era importante para a equipa e eles também não me fizeram sentir assim. Entrei em desespero", acrescentou Celis.

Em Portugal, recorde-se, o futebolista representou o Benfica (fez seis jogos em 2016) e o V. Guimarães (45 jogos e um golo marcado entre 2016 e 2018).