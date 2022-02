Ex-Benfica e Aves vai jogar nos New York Red Bulls

Médio brasileiro Luquinhas representou o Benfica, o Aves e o Vilafranquense em Portugal.

Luquinhas, médio-ofensivo que representava o Légia Varsóvia, assinou pelos New York Red Bulls, da MLS, campeonato dos Estados Unidos da América, por três anos, com mais um de opção. O brasileiro foi campeão na Polónia e considerado o melhor médio do campeonato, na época 2020/21.

De recordar que, em Portugal, Luquinhas vestiu as cores do Vilafranquense, do Benfica (representou apenas a equipa B) e do Aves.