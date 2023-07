Joan Capdevila, antigo campeão do Mundo e da Europa que passou pela Luz na época 2011/12, desmentiu uma notícia do portal "El Futbolero" que avançava a sua falta de recursos para comprar uma refeição.

Joan Capdevila, antigo defesa esquerdo que se sagrou campeão do Mundo e da Europa pela Espanha, tendo passado pelo Benfica na época 2011/12, desmentiu esta quinta-feira uma notícia do portal "El Futbolero" sobre a sua suposta falta de recursos para comprar uma refeição.

"Este "grande meio" El Futbolero escreveu isto sobre mim. E ainda que tenha posto a minha equipa de advogados em contacto com eles, não respondem às mensagens que lhe temos enviado. Aconteceu alguma coisa? Eu pago-vos o jantar", revelou o antigo defesa, numa publicação no Twitter.

O antigo defesa acompanhou a mensagem com uma captura de ecrã da notícia, em que se pode ler no título: "Foi campeão do Mundo com Espanha e multimilionário, hoje não tem o que comer", respondendo ainda a um comentário com uma explicação para a razão que motivou a sua publicação.

"Amigo, não me estou a queixar relativamente ao facto de ter ou não dinheiro... era o que faltava. Há muitíssimas pessoas que travam duras batalhas pessoais e familiares. A minha queixa é sobre a impunidade dos meios digitais (falsos ou não), que têm total liberdade para publicar o que querem. Um abraço", pode ler-se.

Capdevila cumpriu a grande maioria da carreira em Espanha, onde representou o Tàrrega, Espanhol, Atlético de Madrid, Deportivo e Villarreal, tendo-se retirado em 2018, ao serviço do Santa Coloma, de Andorra.