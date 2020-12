Ex-Benfica deixa centro de treinos do Vasco após discordância com Sá Pinto

Informação avançada pelo portal Globoesporte.

O Vasco da Gama foi eliminado da Taça Sul-americana na noite de sexta-feira, ao perder na receção aos argentinos do Defensa y Justicia (0-1), e, além do desaire, o clube tem em mãos um caso disciplinar com um jogador que passou pelo Benfica: Fellipe Bastos.

De acordo com o Globoesporte, o médio, de 30 anos, deixou o centro de treinos do emblema de São Januário antes da sessão de trabalho que estava agendada para quinta-feira após um desentendimento com o treinador português Ricardo Sá Pinto.

Ao saber que não estava na lista de convocados para o jogo da Taça Sul-americana, Fellipe Bastos terá questionado diretamente Sá Pinto: "De fora, professor?" Logo depois, deixou o local e nem sequer participou no apronto vascaíno.

Fellipe Bastos não tem sido opção regular do técnico luso no Vasco e o contrato que o liga ao clube expira no final de dezembro, pelo que, nesta fase, a opção mais provável passa pela saída. Segundo o Vasco da Gama, o médio foi um dos jogadores que tiveram covid-19 que o emblema brasileiro tentou incluir na lista para o jogo com o Defensa y Justicia, mas que foram cuja presença foi vetada pela Conmebol.