Ex-Benfica atira bola contra drone e desfalca Luís Castro. Assista ao vídeo

O árbitro viu a ação de Marçal e mostrou-lhe cartão amarelo, com o defesa a ficar fora das opções do técnico português no próximo jogo devido a acumulação.

Luís Castro, treinador do Botafogo, não vai poder contar com Marçal, antigo lateral esquerdo do Benfica, Nacional e Torreense, no próximo jogo da equipa porque o defesa, diante do Goiás (vitória por 1-0)... atirou a bola contra um drone.

Enquanto um jogador adversário estava a receber assistência médica, o lateral decidiu pegar na bola e tentar acertar num drone, com o árbitro a admoestá-lo com um cartão amarelo mal se apercebeu da situação.

Marçal atingiu o quinto amarelo seguido e vai desfalcar Luís Castro na receção ao líder Palmeiras, de Abel Ferreira, que está marcada para a madrugada de domingo (00h00).

Assista ao momento: