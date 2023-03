Ex-Benfica Akwá regressa aos relvados aos 45 anos: "Nem que estivesse com gesso..."

O avançado regressa à sua primeira equipa profissional.

Fabrice Akwá foi anunciado como reforço do Nacional de Benguela e vai voltar ao ativo aos 45 anos, pelo clube de onde saiu para o Benfica. "Nem que estivesse com gesso numas das pernas ou num dos braços diria sim, sim, sim e sim", escreveu Akwá nas redes sociais, confirmando que vai voltar aos relvados.

O jogador afirmou à Angop que regressa à equipa apenas para disputar os jogos da Taça da Angola e despedir-se dos relvados: "Não é com os meus 45 anos que vou voltar a jogar ao mais alto nível e a fazer uma época".

O anúncio foi feito numa conta oficial do clube nas redes sociais pelo presidente Evanir Coelho: "Anuncio orgulhosamente o contributo presencial de Fabrice Alcebíade Maieco 'Akwá' no dia 29 de março, no jogo da Taça de Angola, depois de 16 anos, diante do desportivo da Lunda Sul".

Akwá passou pelo Benfica quando foi contratado, em 1994, ao Nacional de Benguela. Fez sete jogos oficiais na equipa principal das águias e também representou Alverca e Académica de Coimbra.

É o melhor marcador da Seleção angolana com 38 golos em 78 jogos, sendo que um deles permitiu a qualificação de Angola para o Campeonato do Mundo de 2006, disputado na Alemanha.

Akwá, recorde-se, tinha acabado a carreira em 2009, no Petro de Luanda.