Ex-Belenenses triunfou na Rússia e prepara-se para rumar ao Zenit

Cassierra com a camisola do Belenenses

Cassierra, avançado colombiano, vai deixar o Sochi.

Antigo avançado do Belenenses, Cassierra está a caminho do Zenit. O colombiano cumpriu a derradeira temporada no Sochi, onde apontou 14 golos e prepara-se para rumar ao campeão russo.

Segundo a imprensa local, a transferência será concretizada por quatro milhões de euros. Cassierra assinará por três épocas e receberá um milhão de euros por ano.

O jogador de 25 anos chegou ao Belennses em 2019/20 e fez ainda três jogos pelos azuis na época que agora termina.