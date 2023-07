Ex-Bayern com despedida fria para Hernández: "Não acredito numa palavra"

Mehmet Scholl, lenda do Bayern, comentou a publicação nas redes sociais em que Lucas Hernández escreveu um emocionado texto de despedida ao clube, após reforçar o PSG, deixando-lhe uma mensagem pouco agradável.

Depois de Lucas Hernández, que ainda hoje é a contratação mais cara da história do Bayern - custou 80 milhões de euros em 2019, proveniente do Atlético de Madrid - ter sido anunciado este domingo como reforço do PSG, o defesa publicou uma despedida emocionada nas redes sociais, mas nem todos foram na conversa.

"Queridos adeptos do Bayern, é com o coração apertado que partilho a minha despedida do clube. Depois de cuidadosa consideração, decidi enfrentar novos desafios. Gostaria de vos agradecer pelo vosso apoio inabalável durante o meu tempo aqui. Os momentos partilhados ficarão para sempre na minha memória, assim como os troféus conquistados, especialmente a Liga dos Campeões com que sempre sonhei. Gostaria de agradecer aos meus colegas jogadores, equipa técnica, toda a equipa do clube, bem como à direção e treinadores do Bayern de Munique pela confiança e apoio incondicional em todos os momentos. Este clube fez-me crescer como jogador e como pessoa. Orgulhoso de ter vestido a camisola de um dos clubes mais prestigiados do mundo. Peço que respeitem a minha decisão, mesmo que as despedidas sejam sempre difíceis", escreveu o central, que também pode atuar a lateral esquerdo, no Instagram.

Ora, Mehmet Scholl, antigo médio que representou o Bayern durante quase toda a carreira, entre 1992 e 2008, mostrou não ter gostado da forma como o jogador, de 27 anos, recusou renovar com os bávaros para rumar ao campeão francês, comentando na publicação: "Não acredito numa única palavra, adeus".

Lucas Hernández assinou um contrato válido por cinco temporadas no PSG, rendendo à volta de 50 milhões de euros ao Bayern.