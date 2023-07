Ex-Barcelona arrasa Xavi: "Se tenho contrato, não me pode proibir de treinar..."

Riqui Puig, que aos 23 anos representa os LA Galaxy, nos Estados Unidos, mostrou mágoa pela forma como foi tratado no verão do ano passado, em que deixou o Barcelona.

Riqui Puig chegou a ser apontado em tempos como uma grande promessa do Barcelona, mas tudo mudou com a chegada de Xavi para o comando técnico da equipa, a meio da época 2021/22.

Fora dos planos do treinador no verão do ano passado, o jovem médio espanhol, atualmente com 23 anos, acabou por sair para os LA Galaxy, da Liga norte-americana (MLS) e, esta segunda-feira, demonstrou mágoa pela forma como foi tratado por Xavi antes da mudança.

"Antes de acabar a temporada [2021/22], ele já me tinha dito que não contava comigo. Com Laporta [presidente do Barça] era diferente, dizia-me sempre que era para o futuro e para eu ficar, mas não ia permanecer num clube onde o treinador não me queria. Não fui bem tratado, porque ele não me deixou treinar nas primeiras semanas. Se tenho contrato, não me pode proibir de treinar e foi isso que me magoou mais. Então, tomei rapidamente a decisão de mudar [de clube] e encontrei uma saída", recordou, em declarações ao jornal Mundo Deportivo.

Questionado sobre se sentiu injustiçado em Camp Nou, Puig preferiu apontar a "falta de sorte" como o grande fator responsável por não se ter afirmado no Barcelona.

"Não sei se diria injustiçado. Também tive má sorte com algumas coisas. Mudámos muito de treinador nos últimos três anos que estive ali, houve muitas saídas e o clube estava tramado economicamente... Não estava muito confortável, é verdade. Não tive continuidade, que é o que mais precisas quando és jovem. Fico triste com este tema, mas aqui estou muito feliz", rematou.

Em 2023, Riqui Puig soma quatro golos e as mesmas assistências em 24 jogos disputados pelos LA Galaxy.

