Ex-avançado do PSG amputou a perna: "A minha mulher tinha de me dar banho..."

Bruno Rodríguez falou ao L'Équipe sobre as inúmeras lesões que teve ao longo da carreira e que o levaram a amputar a perna direita.

Em entrevista concedida ao "L'Équipe", o antigo avançado do PSG Bruno Rodríguez falou sobre as inúmeras lesões que o afetaram durante a carreira e que ainda agora têm impacto na sua vida. O francês revelou que chegou a fazer 12 cirurgias ao tornozelo direito e lembrou o dia em que pediu aos médicos para lhe cortarem a perna.

"Na penúltima operação retiraram-me o maléolo, e isso causou um tumor. Há cerca de um mês e meio tive uma última reunião com os médicos e pedi que me cortassem [a perna]. Pelo menos poderei voltar a andar normalmente com uma prótese. Tinha muitas vezes o tornozelo torcido. Sempre quis jogar, tanto os jogos grandes como os pequenos. A cortisona que me injetaram corrói a cartilagem, e se não há mais cartilagem... Nós, como jogadores, não estamos cientes das consequências", começou por dizer.

"Não culpo ninguém por isto. Praticamente todos os jogadores ficaram com as consequências da carreira. Todos temos algum problema: no tornozelo, no joelho, no quadril... Que o meu exemplo sirva para o mundo do desporto", continuou, antes de afirmar que não se arrepende de ter pedido para amputar a perna.

"Não tinha autonomia. A minha mulher tinha de me dar banho. Se tivesse que ficar como estava antes, não ia durar muito. Alivia-me poder seguir em frente, preparei-me psicologicamente com ela para isto. Aos meus filhos custou um pouco mais. Às vezes podes pensar: "O que eu era e no que me tornei...", mas entre a dor de uma perna fantasma e o facto de poder voltar a andar no futuro, vou arriscar. Ou desistes, ou segues em frente. E eu sigo em frente", concluiu o antigo avançado.