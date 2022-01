Ex-Arsenal reage ao golo da vitória do Manchester United: "No Emirates seria fora de jogo"

Rashford marcou o golo da vitória do Manchester United sobre o West Ham e a posição de Cavani, que fez a assistência, levantou dúvidas.

O Manchester United venceu (1-0), na tarde sábado, o West Ham com o golo a ser apontado já no período de compensação. Rashford recebeu um passe de Cavani e atirou a contar. E foi a posição do avançado uruguaio que suscitou muitas dúvidas. O golo acabou por ser validado e a discussão do eventual fora de jogo "saltou" para os programas de desporto ingleses e para as redes sociais.

No Twitter, o ex-red devil Garry Neville, agora comentador da Sky Sports, publicou um frame do lance com a seguinte legenda: "Em posição regular, no meu iPad". Jack Wilshere, médio formado no Arsenal, onde também fez várias épocas pela equipa principal, respondeu ao comentário de Neville, dizendo que "no Emirates [estádio dos gunners] seria fora de jogo".

Depois de representar o West Ham e o Bournemouth em 2020/21, Wilshere, 30 anos, está agora sem clube.