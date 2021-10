Ex-árbitro Duarte Gomes "valida" golo de Mbappé frente à Espanha

Antigo juiz sublinha que "é o exemplo típico de que aplicar a lei nem sempre significa fazer justiça". Para haver interferência ilegal, denota, "tem que haver ação ativa sobre o defesa"

Duarte Gomes, antigo árbitro português, considera que o golo de Mbappé (o segundo da França) frente à Espanha, na final da Liga das Nações, que deu o triunfo gaulês, foi "bem validado" pelo videoárbitro do desafio, sendo confirmado pelo juiz principal.

Ainda que o ex-juiz luso sublinhe que o tento do craque do PSG "é o exemplo típico de que aplicar a lei nem sempre significa fazer justiça", o mesmo denota que, para haver interferência ilegal, "tem que haver uma ação ativa do avançado sobre o defesa".

A Lei 11 do jogo de futebol, que serviu de base à validação do golo de Mbappé por parte do videoárbitro, indica que "um jogador em posição de fora de jogo que receba a bola após um toque deliberado de um adversário, incluindo um toque com a mão, não pode ser considerado como tendo ganhado vantagem".

Por essa razão, Duarte Gomes aclara que só deveria ter sido assinalada posição irregular de Mbappé caso este "tentasse disputar a bola com o adversário ou "impactasse" de outra forma", pelo que, segundo a lei, "estar em posição de fora-de-jogo só é punível se houver iniciativa de quem infringe em afetar o defesa".

Numa publicação no Facebook, o antigo árbitro português sublinha que o VAR não decidiu invalidar o golo de Mbappé porque o espanhol Eric Garcia, que tentou impedir o avançado de ficar em posse, "jogou a bola intencionalmente, não foi um mero ressalto no seu corpo".

A contagem do golo de Mbappé criou indignação no lado da seleção de Espanha, que fora expressa pelo capitão Sergio Busquets após o jogo em San Siro, tendo considerado haver irregularidade, pelo que discordou da explicação do árbitro Anthony Taylor.

"O segundo golo da França pareceu em fora de jogo claro. O árbitro disse-nos que o Eric tentou jogar a bola e, dessa forma, anulava, desde logo, qualquer possibilidade de o Mbappé estar fora de jogo. Para nós, não faz sentido porque o Eric quis intercetar a bola, não a ganhou e perdeu a posse", declarou o médio da Roja.