Ex-agente de Verratti avisa: "Se Mbappé não renovar, pode acabar na bancada"

Donato di Campli recordou o fim da ligação com o médio para falar sobre o atual PSG

A novela da eventual transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid promete durar. E se o PSG promete fazer de tudo para não deixar sair uma das suas mais valiosas pérolas, o avançado francês bem pode ficar preocupado caso não aceite avançar para uma renovação. Pelo menos quem o diz é Donato di Campli, antigo agente de Verratti.

Em entrevista ao jornal espanhol AS, di Campli recordou o processo que levou ao fim da ligação com o atual campeão de Europa por seleção, deixando muitas críticas à direção do clube parisiense.

«É uma má memória, uma história inacreditável. O Marco e eu tínhamos decidido assinar para Barcelona, já tínhamos estabelecido contacto com o diretor-desportivo e também com o presidente Bartomeu. O próprio Marco disse ao clube no segundo dia de treino de pré-época, que queria deixar o PSG, que não ia renovar e que, como o Barcelona tinha acabado de receber os 222 milhões de Neymar da cláusula de rescisão, tinha muito dinheiro no gatinho para pagar o que pedissem por ele. A próxima coisa que aconteceu foi que o PSG ameaçou Marco e ele acabou por assinar com (Mino) Raiola, embora ele nunca o admita», afirmou o representante.

Di Campli, com muitas críticas ao PSG pelo meio, não deixou de traçar um cenário preocupante para Mbappé, caso o campeão do Mundo por França não avance para uma prolongação do contrato com o clube da Cidade-Luz.

«Será para ele o mesmo que foi para o Rabiot, porque isto é tudo um assunto pessoal para o PSG, e não sobre dinheiro. Eles pensam que podem comprar tudo. Se Mbappé não renovar, vai parar à bancada. Eles não se importam nada de não trazer esse dinheiro agora, se tivesse de apostar, diria que ele não sai. Por experiência própria», concluiu o agente.

Recorde-se que o PSG, com a contratação de Lionel Messi, prepara-se para apresentar um dos trios teoricamente mais temíveis do desporto-rei. Mas haverá espaço para Mbappé no já famoso «MNM»?