Ex-agente arrasa Verratti: "Faltaram-lhe tomates, podia ter feito outra carreira"

Donato Di Campli, antigo emprésário de Marco Verratti, criticou o médio italiano por, há sete anos, ter decidido manter-se no PSG, ao contrário do que lhe aconselhou, numa decisão que ditou o seu despedimento.

Donato Di Campli, ex-agente de Marco Verratti, criticou fortemente o médio italiano do PSG por rumar ao Al Hilal, da Arábia Saudita, um negócio que parece cada vez mais perto de ser concluído.

Em declarações à televisão italiana "TVPlay", o antigo representante do jogador começou por explicar o que levou ao seu despedimento, há sete anos, dizendo que Verratti teve falta de "tomates" ao decidir renovar com o campeão francês, ao contrário do que lhe tinha aconselhado.

"Quando, há sete anos, dei uma entrevista ao [jornal] Corriere dello Sport e disse que Marco estava preso [no PSG], desencadeei uma reação furiosa do Emir [do Catar]. Mas não me arrependo de nada do que disse. As minhas ideias não podem ser compradas nem por 100 mil milhões de euros. E a partir do momento em que o Marco escolheu seguir esse caminho, terminou a sua carreira. Ele era e é como um filho. Para mim, é como se tivesse sido raptado, mas com base numa chantagem económica", lamentou.

"Faltou-lhe coragem, faltaram-lhe tomates para aguentar oito meses [no PSG], porque o contrato estava a acabar e podia ter ido para o Barcelona ou feito outra carreira. Ele tinha medo de enfrentar aquelas pessoas em Paris e cedeu. Fecharam-no num quarto com o antigo diretor do PSG, Antero Henrique, e [Nasser] Al- Khelaifi [presidente] e eles disseram-lhe: 'Deixa o teu agente e renovamos pelo valor que quiseres'. Ele tinha 22 ou 23 anos e estava em dificuldades. Agora estamos na mesma situação com Mbappé", prosseguiu.

Ao mesmo tempo em que elogiou a recusa do avançado francês em mudar-se para a Arábia Saudita, Di Campli arrasou a decisão de Verratti, aos 30 anos, rumar àquele campeonato, confirmando que o negócio atravessa os detalhes finais.

"Marco e eu tínhamos escolhido ir para o Barcelona. Provavelmente também o teríamos visto na Serie A. Agora ele vai ganhar muito dinheiro, mas vai para o meio do deserto, com camelos", criticou.

Contratado ao Pescara no verão de 2012, Verratti soma 11 temporadas consecutivas ao serviço do PSG. Na época passada, apontou uma assistência em 38 jogos.