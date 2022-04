Ex-adjunto de Luis Enrique fala do fim da ligação: "É como um divórcio, ele ficou com carro, casa..."

Jesús Casas era o braço-direito de Luis Enrique desde 2010, mas a ligação profissional entre ambos chegou ao fim.

Jesús Casas, ex-adjunto de Luis Enrique, deixou recentemente de trabalhar com o selecionador espanhol e, pela primeira vez, falou publicamente sobre a "rescisão" do vínculo com o técnico com quem trabalhou nos últimos anos. Em entrevista ao jornal AS, o até agora adjunto diz que não guarda mágoa, mas que a relação com Luis Enrique se foi desgastando, ao ponto de ser melhor colocar um ponto final.

"Saí porque a relação foi-se desgastando. Não aconteceu nada em concreto, não houve uma grande discussão. Foi um desgaste gradual entre nós. O pessoal começou a afetar o profissional. É a minha perceção. Começaram a surgir dúvidas e ninguém estava cómodo. A decisão que tomámos foi a melhor para os dois", admitiu.

"Não guardo qualquer rancor ao Luis nem nada disso, muito pelo contrário. Evidentemente, tivemos os nossos desaguisados. É o normal numa relação tão longa. É como um casamento que acaba em divórcio. Ele, por ser o chefe, ficou com o carro, a casa, os filhos, o cão e o apartamento e eu fui dormir para casa de um colega. É assim, não há que dar mais voltas", acrescentou.