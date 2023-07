Ex- Tondela e V. Guimarães prestes a trocar de clube em Espanha

Pepelu vai trocar o Levante pelo Valência, custando cinco milhões de euros.

Pepelu, médio espanhol que passou em Portugal entre 2019 e 2021, cumprindo uma época de empréstimo no Tondela e outra no Vitória de Guimarães, vai deixar o Levante, da segunda divisão espanhola, e reforçar o Valência, que acionou a sua cláusula de rescisão, fixada em cinco milhões de euros.

De acordo com o jornal AS, o negócio atravessa a fase final, faltando apenas que o médio, de 24 anos, realize os habituais exames médicos no Mestalla e assine a documentação oficial, que inclui um contrato válido por cinco temporadas, até 2028.

Formado no Levante, Pepelu registou um golo e duas assistências em 47 jogos disputados na última época, em que a equipa terminou a fase regular do segundo escalão na terceira posição, sendo derrotada na final do play-off de acesso à LaLiga pelo Alavés.