Ex-FC Porto é reforço de clube fundado em 2019

Walter, jogador que passou pelo FC Porto na carreira, foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Amazonas, clube fundado em 2019 e que atua no campeonato amazonense, equivalente à quarta divisão brasileira

Em 2022, Walter representou o Santa Cruz, terceiro classificado do campeonato pernambucano, em oito jogos, tendo apontado três golos e uma assistência.

Segundo o Globo Esporte, o avançado de 32 anos já tinha pedido para ser dispensado do clube do estado de Pernambuco na terça-feira e, no Amazonas, vai receber mais do dobro do salário que auferia no Santa Cruz.

O Amazonas, novo clube de Walter, foi fundado em 2019 e vai fazer a estreia na Série D brasileira.

Recorde-se que Walter representou o FC Porto nas épocas 2010/11 e 2011/12, com um saldo de 16 golos em 33 jogos, antes de regressar ao Brasil, tendo representado 12 clubes diferentes desde a despedida da Invicta.