Evra revela que vendeu drogas e foi abusado sexualmente na infância

Após uma infância complicada, Evra foi salvo pelo futebol, confessou o próprio.

Patrice Evra, antigo futebolista do Manchester United, entre outros, revelou que vendeu droga e foi abusado sexualmente durante a infância. O francês, de 40 anos, participou no programa "Freeze the Fear", da BBC, e contou alguns episódios difíceis do passado, que também serão contados na biografia que está a escrever.

"Vou contar três coisas que fiz antes de jogar futebol. Duas que são verdade e uma que é falsa. Vendi drogas, pedi dinheiro em frente a uma loja e trabalhei numa loja de televisões", começou por dizer. E depois revelou: "Não vendi televisões. As outras histórias são verdadeiras. Tinha uns 13 anos", adiantou.

E continuou: "Por vezes, à meia-noite, quando no McDonald's deitavam comida ao lixo, eu ia lá buscar."

"Ser abusado sexualmente teve um impacto muito grande na minha vida. Sentes-te envergonhado de ti próprio. Quando não confias nas autoridades, porque ele era o meu professor, simplesmente, não confias em mais ninguém", desabafou o antigo lateral-esquerdo, que diz que o futebol o "salvou".

Evra fez quase 400 jogos pelos red devils, venceu cinco títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões. Foi internacional francês por 81 ocasiões e nomeado para o Melhor Onze do Mundo da FIFA, em 2009.

Representou também o Nice, o Mónaco, a Juventus, o Marselha e o West Ham.