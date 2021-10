Diz-se "farto" de ver Messi ganhar a Bola de Ouro e aponta dois candidatos

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Opinião do antigo internacional francês Patrice Evra.

Patrice Evra, antigo colega de Cristiano Ronaldo no Manchester United, não é propriamente a favor de uma sétima Bola de Ouro para Lionel Messi. Para o retirado lateral, Kanté ou Jorginho seriam opções mais válidas.

"Na minha opinião, a Bola de Ouro tem de ir para Jorginho ou Kanté. Estou farto que a ofereçam sempre a Leo Messi. Dir-me-ão o que ganhou este ano a Copa América. Isso é bom, mas o que é que ele fez no resto do ano com o Barcelona?", questionou o antigo lateral em declarações à ESPN.

Lionel Messi é um dos grandes favoritos a conquistar o prémio individual mais importante do futebol. O argentino já foi eleito o melhor do planeta em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.