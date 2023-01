Evra elogia ex-FC Porto pelo bom momento de Rashford: "Temos de dar mérito"

Rashford está num momento positivo no Manchester United e Evra destaca o trabalho de Benni McCarthy, adjunto de Ten Hag responsável pelos avançados.

Marcus Rashford está num bom momento de forma, com sete golos e duas assistências nos últimos sete jogos. E o mérito deve também ser dado a Benni McCarthy, na opinião de Patrice Evra. O antigo futebolista do FC Porto trabalha como adjunto de Erik ten Hag no Manchester United e é responsável pelo trabalho ofensivo.

"Temos de dar mérito a Benni McCarthy. Ele é o responsável por todos os avançados, e dá para ver que está a fazer um bom trabalho. Talvez seja ele que está a dizer ao Marcus que precisa de marcar mais golos e de ser um matador. Aquilo que o Manchester United está a fazer com Marcus Rashford é um bom trabalho, porque vejo-o feliz. Essa é a chave. É a maior diferença que vejo em Marcus Rashford. Agora, está a sorrir. Antes, quando marcava um golo, dava para ver que estava chateado com algo", referiu o antigo lateral-esquerdo dos red devils, numa artigo de opinião que assinou no site da casa de apostas Betfair.