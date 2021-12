Evra defende que Mendy deveria ter vencido o prémio de melhor guarda-redes: "Somos os macacos"

O antigo futebolista Patrice Evra não concorda com a decisão da revista France Football de atribuir o troféu de melhor guarda-redes a Donnarumma, guardião do Milan. O francês defende que Edouard Mendy, do Chelsea, deveria ter sido premiado. "E o Mendy? Vocês sabem, é a Taça Africana... Nós somos os macacos e ninguém respeita esta competição. Temos a única competição [refere-se à CAN] em que temos de deixar o clube por três semanas para jogar o troféu de seleções, porque, enfim, em África temos sempre pouco espaço.

O ex-Manchester United, que jogava como lateral-esquerdo, falou também sobre os outros prémios atribuídos na gala da Bola de Ouro. Veja o que disse Evra, num post no Instagram.