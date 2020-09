Evita derrota graças a penálti polémico mas critica VAR e decisões dos árbitros

Steve Bruce, treinador do Newcastle, que empatou 1-1 com o Tottenham de Mourinho, diz que "as decisões estão a matar o jogo"

Steve Bruce continua tão direto enquanto treinador como nos tempos em que "varria" a zona frontal ao seu posto de defesa-central, nomeadamente ao serviço do Manchester United. Este domingo, depois de o seu Newcastle ter chegado ao empate a um golo com o Tottenham de José Mourinho graças a uma grande penalidade por mão de Dier, no último minuto, depois de analisada pelo VAR e vista pelo árbitro de campo no monitor, disse: "É um completo disparate".

"Entendo que os Spurs fiquem loucos e Roy Hodgson tenha reagido como reagiu [o seu Brighton perdeu no sábado com o Man. United, com Bruno Fernandes a apontar o penálti decisivo já depois do apito final do árbitro, embora o VAR o tivesse assinalado segundos antes]. É um completo disparate, teria ficado devastado se fosse contra nós", referiu o técnico dos "magpies", para quem "as decisões [do VAR e árbitros] estão a destruir o espetáculo".

"Talvez tenhamos de nos reunir, os treinadores, e dizer que isto tem de parar", concluiu.