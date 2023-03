Everton sob ameaça de sanções e descida de divisão por causa do prejuízo financeiro

Amadou Onana, médio do Everton

O Everton está na Premier League há 69 épocas seguidas

O Everton está sob escrutínio por possível infração quanto às regras de fair-play financeiro da Premier League, pois apresentou prejuízos de quase 51 milhões de euros nas contas de 2021/22.

A Premier autoriza um prejuízo de 120 milhões em três anos, caso contrário os clubes podem enfrentar penalizações, como a perda de pontos. Acontece que nos três anos anteriores, parcialmente com a pandemia, o Everton apresentou prejuízo de 423 milhões de euros.

O Burnley, que desceu na época passada, e o Leeds, questionaram a Premier sobre o caso.

Esta época o Everton vê de novo a permanência de 69 épocas na Premier League ameaçada. Está apenas dois pontos acima dos lugares de descida de divisão e o caso pode levar à perda de pontos.

"O clube está confiante que continua a cumprir todas as regras e regulamentos financeiros da Premier League e sempre lhes forneceu informações de uma forma aberta e transparente", afirmou o presidente Bill Kenwright, em declarações reproduzidas no relatório anual do clube.

Esta época o dono do clube já fez uma injeção de dinheiro de 80 milhões de euros.