Everton repudia comentários homofóbicos dirigidos a jogador do Chelsea

Durante o Everton-Chelsea, de quinta-feira, alguns adeptos entoaram cânticos homofóbicos.

Através de um comunicado, o Everton repudiou os comentários homofóbicos de alguns adeptos dirigidos a um jogador do Chelsea, na partida de quinta-feira à noite, da Premier League, que terminou empatada 1-1.

"O Everton condena os gritos e palavras homofóbicas dirigidas a um jogador do Chelsea esta noite em Stamford Bridge. Tal comportamento é inaceitável e não representa os valores do nosso clube nem da nossa massa adepta. Através da campanha "All Together Now" promovemos e celebramos a diversidade e a inclusão no nosso clube e na nossa comunidade. Esperemos que os adeptos reflitam sobre esses valores com o intuito de prevenir que tais comportamentos se repitam no futuro", refere o emblema inglês.