Everton perde a paciência com Benítez e pensa em compatriota para substituto

Segundo a imprensa espanhola, a demissão de Rafael Benítez estará por horas e, para o lugar, o Everton pensa em Diego Martínez, técnico livre no mercado após três anos de grande sucesso no Granada.

Diego Martínez, treinador espanhol de 41 anos, está sem clube desde o final da época passada, onde deu por terminada uma passagem de três anos que se iniciou na segunda divisão e culminou com o apuramento para a Liga Europa.

Com a saída iminente de Benítez, que assistiu a um coro de assobios no seguimento da derrota de ontem no terreno do Norwich por 2-1, o Everton está em busca de um substituto para o espanhol e a solução poderá mesmo passar por Martínez, que estará interessado em estrear-se na Premier League.

O Everton é, ao fim de 19 jogos disputados, o 15º classificado da Premier League, com 19 pontos somados e apenas mais seis do que o primeiro lugar de descida.