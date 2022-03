Everton-Newcastle foi interrompido porque... adepto amarrou-se pelo pescoço a poste da baliza

Adepto que causou furor no Everton-Newcastle

No arranque da segunda parte do Everton-Newcastle (1-0), partida em atraso da 20ª jornada da Premier League que teve lugar esta quinta-feira, um adepto invadiu o campo e amarrou-se pelo pescoço num poste de uma das balizas, obrigando à interrupção do jogo

O adepto, que originou imagens que se tornaram virais nas redes sociais, obrigou à intervenção de elementos da segurança da Premier League, que cortaram a braçadeira de plástico com que o mesmo se tinha amarrado, pelo pescoço, a um poste da baliza.

Destaque ainda para a frase presente na camisola do adepto, onde se podia ler "Just Stop oil" (Acabem com o petróleo).