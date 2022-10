Everton não deixa dúvidas na receção ao Crystal Palace

O lateral esquerdo português Rúben Vinagre não constou na ficha de jogo

Na 13ª jornada da Premier League, o Everton obteve um triunfo esclarecedor na receção ao Crystal Palace (3-0), face aos remates certeiros de Calvert-Lewin (11 minutos), Anthony Gordon (63) e Dwight McNeil (83).

O lateral esquerdo português Rúben Vinagre não constou na ficha de jogo do lado anfitrião, que passa a dividir o 11.º posto com o adversário, ambos com 13 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Liverpool saiu derrotado do reduto do Nottingham Forest (1-0), um resultado que permitiu aos anfitriões deixar, provisoriamente, o último lugar da tabela.