Everton, Leicester e Leeds: as contas da permanência na Premier League

A uma jornada do fim do campeonato, apenas o Southampton tem o destino traçado, sendo que dos três, os toffees são os únicos que dependem apenas de si para continuarem na elite do futebol inglês.

O Leicester, campeão da Premier League na época 2015/16, empatou esta segunda-feira sem golos na visita ao Newcastle, entrando desta forma na última jornada do campeonato em sério risco de descer para o Championship, segunda divisão inglesa.

Com o último classificado Southampton a ser a única equipa com o destino traçado na próxima época, falta saber quais, entre Everton, Leeds e Leicester, serão as duas equipas que vão acompanhar os "saints" na descida.

Assim sendo, as contas da permanência são bastante simples: os toffees, onde milita Rúben Vinagre, vão entrar na derradeira ronda da Premier League no primeiro lugar acima da linha de água, com 33 pontos, e só precisam de vencer em casa o Bournemouth (15.º) para assegurarem a salvação.

Caso a formação de Liverpool perca ou empate, o Leicester (18.º, com 31), do internacional português Ricardo Pereira e o Leeds (19.º, com 31), do jovem Diogo Monteiro, que ainda não se estreou pela equipa, ficam a depender dos seus resultados caseiros frente ao West Ham (14.º) e Tottenham (8.º), respetivamente.

É de referir que, na Premier League, o primeiro critério de desempate é a diferença de golos e não o confronto direto, sendo que neste parâmetro, é o Leicester que tem atualmente vantagem, com um saldo de -18 golos, seguido pelo Everton (-24) e o Leeds (-27).